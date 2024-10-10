LEXO PA REKLAMA!

"Shtëpia e barit" në magazinën shtetërore në Selitë, reagon policia: Shoqëruam disa persona

Lajmifundit / 10 Tetor 2024, 10:56
Aktualitet

"Shtëpia e barit" në magazinën shtetërore në

Një magazinë shtetërore në zonën e Selitës në Tiranë ishte kthyer në “shtëpi bari”, e cila sipas policisë rezulton se ishte privatizuar nga tre persona.

Sipas efektivëve blu gjatë orëve të para të mëngjesit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 2 kanë ndërhyrë në ambientet e një magazine të vjetër dykatëshe, në rrugën “Hamdi Pepa”, Selitë, ku nga informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, dyshohej se kultivoheshin bimë narkotike, me anë të llambave.

Nga kontrollet, në katin e dytë të këtij objekti, i cili nga verifikimet rezulton i privatizuar nga shtetasit A. C., K. K. dhe V. S., shërbimet e Policisë gjetën të kultivuara në vazo plastike, 105 bimë të dyshuara narkotike Cannabis Sativa.

Për rastin janë shoqëruar në ambientet e Policisë, disa shtetas, ndërkaq një grup i posaçëm hetimor po punon në vendngjarje, për të zbardhur dhe dokumentuar ligjërisht, rrethanat.

Në përfundim të veprimeve procedurale pritet njoftim e detajuar për këtë rast.

Njoftimi: 

Tiranë/Informacion paraprak

