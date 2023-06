Shqiptarët “braktisin” gomonet, ja "zgjidhja" e re për të ikur në Britani

Emigrantët shqiptarë detyrohen të fshihen në hapësirat e ngushta të kamionëve, për të kaluar ilegalisht në Britani. Një grup që merrej me këtë punë është kapur nga ana e policisë. Kjo bandë trafikonte ilegalisht shqiptarët në Mbretërinë e Bashkuar, duke shfrytëzuar individë që kërkonin mundësi më të mira ekonomike.

Fotot tregojnë zonën e vogël të kabinës së kamionëve, ku trafikantët fshehën njerëzit teksa tentonin të kalonin kufirin.

Dimitraki Nika, 35-vjeç, Arlin Leka, 29-vjeç dhe Doru-Emil Moldovan, 32-vjeç, pranuan të gjithë pjesën e tyre në komplot. Kristian Agolli, 35-vjeç, Aldis Cseplye, 33 vjeç, Sorin Holerca, 40-vjeç dhe Jozef Szekely, 33-vjeç, u shpallën fajtorë pas një çështje gjyqësore muajin e kaluar, dhe morën një dënim me më shumë se 24 vite burg.

Grupi u zbulua pasi detektivët mbyllën dy fabrika kanabisi në Brent, Londër. Ata zbuluan se grupi i krimit të organizuar kishte përdorur automjete mallrash të regjistruara rumune, për të hyrë në Mbretërinë e Bashkuar duke marrë rrugën e pazakontë nga Dunkirk në Dover, me shqiptarët të fshehur në zonën e kabinës.

Më pas kamionët ndaluan në stacionet e shërbimit në autostradë, përpara se të takonin një anëtar të bandës që do të takonte shqiptarët. Ndonjëherë shoferit të mallrave i jepej një paketë e vogël përpara se të kthehej në automjet dhe të vazhdonte udhëtimin. Më pas, emigrantët e paligjshëm do të largoheshin zakonisht në zonën e Southgate, përpara se të kalonin shqiptarët e tjerë, raporton "Daily Mail".

Chris Foster, Zëvendës Drejtor nga Njësia e Hetimit Kriminal dhe Financiar të Ministrisë së Brendshme, tha: "Ky grup i krimit të organizuar është tani pas hekurave, falë punës së Policisë Metropolitane".

"Ne do të vazhdojmë të punojmë ngushtë me partnerët tanë të policisë, për të penguar bandat, dhe për të siguruar që ata që abuzojnë me ligjet tona të përballen me pasojat e krimeve të tyre".