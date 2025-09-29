Aksident i rëndë në Kosovë, makina përplaset me autobusin, një i vdekur dhe katër të plagosur
Një aksident i rëndë i ka ndodhur mbrëmjen e së dielës në Suharekë, ku si pasojë një person ka humbur jetën dhe katër të tjerë kanë mbetur të plagosur.
Aksidenti ka ndodhur kur drejtuesi i automjetit ka humbur kontrollin, duke kaluar në korsinë e kundërt të rrugës dhe është përplasur me një autobus që po vinte nga kahu i kundërt.
Si pasojë e përplasjes, një person ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes dhe katër persona të tjerë, përfshirë drejtuesin e automjetit, kanë pësuar lëndime trupore.
Tre nga të lënduarit janë dërguar për trajtim në Spitalin e Prizrenit, ndërsa shoferi i automjetit, i cili ka marrë lëndime të rënda, është transferuar për trajtim të specializuar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) në Prishtinë.
Sakaq, po punohet për sqarimin e rrethanave.