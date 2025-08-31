Azia dhe Lindja e Mesme kundër Perëndimit, Putin mbërrin në Kinë për Samitin e Sigurisë në Shangai. Marrin pjesë 20 liderë botërorë
Presidenti rus Vladimir Putin ka mbërritur në Kinë për një samit rajonal të sigurisë që synon të kundërshtojë ndikimin perëndimor në çështjet globale. Për vizitën e rrallë katër-ditore në fqinjin dhe partnerin më të madh tregtar të Rusisë, Putin mbërriti me një pritje të shtruar me qilim të kuq në qytetin portual verior të Tianjinit.
Lidhjet midis Kinës dhe Rusisë janë në “më të mirën” e tyre në histori, duke u bërë “më të qëndrueshmet, më të pjekurat dhe më të rëndësishmet strategjikisht midis vendeve të mëdha”, tha transmetuesi shtetëror kinez CCTV në raportin e tij për mbërritjen.
Presidenti Xi Jinping do të presë rreth 20 udhëheqës botërorë aziatikë dhe të Lindjes së Mesme nga Organizata e Bashkëpunimit të Shangait – takimi më i madh që nga themelimi i grupit në vitin 2001. Blloku i fokusuar në siguri është zgjeruar në 10 anëtarë të përhershëm dhe 16 vende dialogu dhe vëzhguese në vitet e fundit.
Pritet që Xi ta përdorë samitin për të treguar se si do të dukej një rend ndërkombëtar i udhëhequr nga Amerika, ndërkohë që do të ofronte një nxitje diplomatike të profilit të lartë për Rusinë. Koalicioni i lirshëm i shteteve është përpjekur të minojë interesat e SHBA-së, qoftë për shkak të Tajvanit apo duke bllokuar korridoret e transportit detar, dhe është përpjekur të minojë sanksionet perëndimore duke i siguruar njëri-tjetrit linja shpëtimi ekonomike, thonë analistët.
Shefi i juntës së Mianmarit, Min Aung Hlaing, i cili rrallë udhëton jashtë vendit, do të marrë pjesë gjithashtu, tha ministria e jashtme kineze.
“Xi Jinping po përpiqet të tregojë se është shumë i fortë, se është ende i fuqishëm dhe i pritur mirë në Kinë”, tha Alfred Wu, Profesor i Asociuar në Shkollën e Politikave Publike Lee Kuan Yew, Universiteti Kombëtar i Singaporit.
“Kur Xi ishte vetëm një udhëheqës rajonal, ai e admironte Putinin dhe shihte llojin e udhëheqësit nga i cili mund të mësonte – dhe tani ai është një udhëheqës global. Të kesh edhe Kim-in përkrah tij, thekson se si Xi është tani gjithashtu një udhëheqës global.” (Skynews)