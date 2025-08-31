Shpërndanin kokainë në zona të ndryshme të kryeqytetit, këta janë dy të rinjët e arrestuar
Katër persona u arrestuan në një aksion nga policia në një lokal në Tiranë, pasi u kapën në flagrancë duke mbajtur një sasi droge të dyshuar si kokainë me qëllim shitjen.
Në foto janë Armet Latifaj, 25 vjeç dhe Gëzim Pashaj, 30 vjeç, të dy të dyshuar se shpërndanin doza kokaine në zona të ndryshme të kryeqytetit. Në pranga u vunë edhe Jastin Zaimi, 18 vjeç dhe Petros Koronoias, 18 vjeç (ky i fundit shtetas grek), të cilët nuk kanë kallëzuar ngjarjen, megjithëse kanë qenë në dijeni të aktivitetit të paligjshëm.
Gjatë kontrolleve, u sekuestruan 1 kg e 65 gram kokainë, dy automjete tip “Benz”, katër aparate celularë dhe një shumë parash, të gjitha të dyshuara si të përfituara nga aktiviteti kriminal.
Dyshohet se të arrestuarit përdornin automjete të ngjashme për të shpërndarë lëndën narkotike dhe për të shmangur vëmendjen e autoriteteve.