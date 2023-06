Shpërndanin kokainë në lokalet e natës në zonën e plazhit, pranga dy të rinjve në Durrës

Pas 5 muajsh hetime, finalizohet operacioni i koduar ‘Qindra’. Policia e Durrësit ka vënë në pranga 25-vjeçarin M.M., dhe 23-vjeçarin E.Gj,, pasi në bashkëpunim me njëri-tjetrin siguronin dhe shisnin kokainë në lokalet e natës në zonën e plazhit.

Ndërkohë në cilësinë e provës materiale u sekuestruan një sasi lëndë narkotike kokainë e ndarë në 150 doza, automjeti me të cilin lëviznin këta shtetas, një peshore elektronike dhe 4 celularë.

NJOFTIMI:

Finalizohet pas një periudhe 5-mujore hetimesh me metoda proaktive, operacioni policor i koduar “Qindra”, për goditjen e një rasti të shitjes në doza, të drogave të forta.

Në kuadër të intensifikimit të kontrolleve dhe aksioneve të Policisë në zonën bregdetare të qarkut, me qëllim parandalimin dhe goditjen e paligjshmërive dhe si rezultat i një hetimi 5-mujor me metoda proaktive, të iniciuar nga Policia e Durrësit dhe të kryer në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, është organizuar dhe është finalizuar operacioni policor antidrogë i koduar “Qindra”.

Në bazë të provave të siguruara nga hetimi, specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve dhe Trafiqeve të Paligjshme të DVP Durrës, në bashkëpunim me shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja” të kësaj drejtorie, kapën dhe vunë në pranga shtetasit M. M., 25 vjeç dhe E. Gj., 23 vjeç, të dy banues në Xhavzotaj, Durrës.



Nga veprimet hetimore dyshohet se këta 2 shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, siguronin dhe shitnin doza të lëndës narkotike kokainë, kryesisht në lokalet e natës, në zonën e plazhit të Durrësit.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan një sasi lëndë narkotike kokainë e ndarë në 150 doza, automjeti me të cilin lëviznin këta shtetas, një peshore elektronike dhe 4 celularë.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme.