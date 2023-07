Sherr me sende të forta në parkingun e një qendre tregtare në Tiranë, masakrohet 35-vjeçari

Një sherr me sende të forta, ku janë përfshirë disa persona, ka ndodhur në një qendër tregtare në Tiranë.

Mësohet se në parkingun e një qendre tregtare, në rrugën dytësore autostradën Tiranë-Durrës, dy shtetasit me iniciale A. A., 39 vjeç dhe F. P., 34 vjeç, në bashkëpunim me disa shtetas të tjerë, pas një konflikti për motive të dobëta, kanë goditur me sende të forta, shtetasin F. H., 35 vjeç.

Në lidhje me rastin, Policia e Tiranës njofton se, ka nisur procedimin penal në gjendje të lirë për 34 dhe 39-vjeçarin të përfshirë në këtë konflikt.





