Seanca në GJKKO për çështjen Malaj-Mziu, pretendimet e avokatëve

Lajmifundit / 24 Shtator 2025, 11:21
U zhvillua këtë të mërkurë seanca gjyqësore në ngarkim të deputetit demokrat Xhelal Mziu, i cili është paditur nga Agron Malaj për veprën penale të “Shpifjes e kryer botërisht”.

Avokati i Xhelal Mziut, Marash Logu, argumentoi se deklarata e klientit të tij, e bërë gjatë fushatës elektorale të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, ishte bërë në cilësinë e drejtuesit politik të zonës dhe ishte bazuar në informacione të ardhura nga strukturat e partisë.

Avokati kërkoi nga Prokuroria e Posaçme të bëjë të ditur në çfarë faze ndodhet hetimi i nisur për një ngjarje të ndodhur në Maqellarë, dy ditë para zgjedhjeve të 11 majit.

Kujtojmë se padia e Malajt u depozitua pas një deklarate të bërë nga Xhelal Mziu një ditë para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, ku ky i fundit akuzoi se një automjet po shpërndante para me qëllim blerjen e votave në favor të Partisë Socialiste

