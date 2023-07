Së shpejti prindër? Ja çfarë kanë vendosur Luizi dhe Kiara

Luiz Ejlli dhe Kiara Tito janë çifti më i preferuar nga publiku shqiptar.

Së fundmi, Luizi ka treguar planet mbi familjen dhe në lidhje me ardhjen e një fëmije në jetë.

Teksa ishte i ftuar mbrëmjen e sotme në “Fiks Fare”, ai tha se do ia lënë kohës, dhe se familja për të është e shenjtë.

“Familja është gjë e shenjtë, e kam dhe do ta kem gjithmonë, do ia lëmë kohës. Do e lëmë të rrjedhë”, tha Luizi, duke përdorur shprehjen e Kiarës.

Dyshja janë të fokusuar në projektet personale. Luizi përpos muzikës po xhiron dhe filmin “Në kuadër të dashurisë”, ndërsa Kiara sapo përfundoi xhirimet e “Kepit të Vip-ave”, e tashmë po fokusohet tek linja e saj e veshjeve “Kiara Tito”.