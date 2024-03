“Sa dua të kthehem mbrapa”/ Ndarja nga Heidi, Romeo i prekur: Doja ta përjetoja dhe njëherë…

Romeo dhe Heidi ishin dy banorët e “Big Brother Vip”, të cilët krijuan një histori dahsurie brenda shtëpsië, por e cila duket se përfundoi shumë hspejt.

Ditën e sotme, Romeo është shprehur i prekur në lidhje me gjithçka, teksa ka qenë duke folur me Riken dhe Erjolën, ai ka thënë se do dotne ta përjetonte të gjithë historinë dhe njëherë nga fillimi.

Romeo: “Sa dua të kthehem mbrapa.”

Erjola: “Çfarë do bëje ndryshe?”

Romeo: “Nuk e di, doja ta përjetoja dhe njëherë.”

Erjola: “A je penduar që i the nuk të besoj? Sepse aty filloi.”

Romeo: “Jo, thjesht dua ta jetoj dhe njëherë.”

Erjola: “Nuk e bën dot.”

Rike: “Ai e ka në kokë këtë gjë, zemra i thotë jo, truri i thotë po dhe është në luftë me veten.”

Erjola: “Zemra i thotë jo sepse ka nevojën, e kam përjetuar vetë unë këtë gjë.”