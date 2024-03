Rinasi mbyll pistën për punime, "Air Albania" shtyn dy fluturime nga Stambolli

Aeroporti i Rinasit do te mbylle pisten gjate nates se sotme, duke sjelle anulime te disa fluturimeve.

Kompania Air Albania njoftoi shtyrjen e fluturimeve nga Stambolli, si pasoje e ketij vendimi.

Ne nje njoftim te publikuar oret e fundit, Air Albania thekson se fluturimi nga Stambolli i planifikuar mbremjen e sotme 25 mars, do te shtyhet per neser ne daten 26 mars ora 06.05.

Po keshtu, fluturimi nga Stambolli i planifikuar ne daten 26 mars ne oren 23.35 do te shtyhet per daten 27 mars ne oren 06.05.

Air Albania ka pasur disa vonesa dhe anulime fluturimesh javet e fundit nga Stambolli dhe Milano.

Ne nje njoftim te mehershem sipas kompanise, shkak ka qene sulmi i zogjve ndaj njerit prej avioneve te kompanise.

Aeroporti i Rinasit po kryen punime per zgjerimin e pistes nderkohe qe Air Albania cion nje njoftim te Albcontroll per mbylljen e pistes se aeroportit per shkak te punimeve qe po kryhen gjate oreve te nates.