Rusia digjet nga dielli! Temperatura rekord, Moska përjeton valën më të nxehtë në 30 vite

Moska është ende nën ‘pushtetin’ e të nxehtit sot, pasi temperaturat arritën mbi 35 °C, duke “thyer” një rekord që kishte qëndruar për gati 30 vjet, siç njoftoi shërbimi meteorologjik.

Në kryeqytetin rus, rekordi i temperaturës për 10 korrikun ishte 33.4 gradë, i cili ishte regjistruar në vitin 1996. Dje, ky rekord u thye, me termometrin që shënoi 33.9 °C. Sot, mund të vendoset një rekord i ri, pasi meteorologët parashikojnë se temperatura do të arrijë madje 36 gradë.

Vala e të nxehtit do të vazhdojë deri në fillim të javës së ardhshme në Rusinë qendrore dhe jugore evropiane. Qendra Meteorologjike Ruse parashikon temperatura 3-8 gradë më të larta se normalet për këtë sezon.

Që nga fillimi i javës, kur vala e të nxehtit u vendos në Moskë, shumë banorë kanë ikur në vilat e tyre verore në periferi ose kanë kërkuar pak freski në parqet dhe shatërvanët e qytetit. Nxehtësia është veçanërisht e ashpër për ata që punojnë jashtë dhe për të moshuarit. “Është e vështirë, marr ilaçe” , tha 86-vjeçarja Valentina Alexandrovna. “Nuk mbaj mend të kem përjetuar një vapë të tillë më parë”, shtoi ajo.

Disa lahen në pellgje dhe kanale në qytet, edhe pse autoritetet e kanë ndaluar. “Shikoni, uji është i ndotur. Ne jemi këtu sepse është më e lehtë të marrësh frymë pranë ujit. U lava një herë, dyshoj se do ta bëj përsëri ” , tha një burrë, Igor, 55 vjeç, duke vizituar Moskën nga Krimea, gadishulli ukrainas i aneksuar nga Rusia në vitin 2014.

Shkencëtarët kanë paralajmëruar prej vitesh për ndikimet që do të kenë ndryshimet klimatike, pasi fenomene të tilla si valët e të nxehtit, thatësirat dhe ngjarje të tjera ekstreme të motit do të intensifikohen dhe do të bëhen më të shpeshta.