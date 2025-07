Brad Pitt dëshiron të bëhet prind sërish, por partnerja ka një kusht të veçantë

Brad Pitt zbuloi në intervistat e fundit se dëshiron të ketë një fëmijë me partneren e tij Ines de Ramon, dhe megjithëse ajo e ndan këtë dëshirë, ai ende ka një kusht të rëndësishëm.

Siç shpjegoi për RadarOnline një burim pranë çiftit, Ines de Ramon konsiderohet një vajzë me standarde të veçanta.

“Ajo e do vërtet Brad Pitt-in dhe do të donte të kishte një fëmijë me të, por vetëm nëse ai është gati të martohet me të. Ai duhet t’i provojë asaj sa shumë i intereson”, tha burimi.

Ajo vazhdon duke deklaruar se edhe pse emocionet janë të sinqerta, Brad ndonjëherë duket shumë i shkujdesur kur bëhet fjalë për marrëdhënie, dhe kjo po fillon ta shqetësojë Ines.

Ndërsa burime të tjera pohojnë se aktori po e shtyn martesën e tij për shkak të një përvoje të keqe me Angelina Jolie, sepse martesa e tyre e goditi rëndë.

Përveç kësaj, burimet pohojnë se dëshira e Brad për t’u bërë atë nuk buron vetëm nga dashuria, por edhe sepse gjashtë fëmijët e tij nga martesa me Angelinën po e injorojnë kryesisht, kështu që ai po përpiqet ta mbushë boshllëkun.

Ju kujtojmë se gjatë periudhës kur Brad hyri në jetën e saj, Ines de Ramon nuk ishte zyrtarisht e divorcuar nga aktori Paul Wesley.

Takimi i tyre u organizua nga një mik i përbashkët në vitin 2022, dhe Brad i dërgoi Ines një buqetë me trëndafila në Ditën e Shën Valentinit, duke bërë që Wesley të paraqiste kërkesë për divorc tre ditë më vonë.

Burime pranë Brad pohojnë se marrëdhënia me Inesin ia ndryshoi jetën në një drejtim pozitiv, veçanërisht gjatë periudhës kur ai po përballej me depresionin pas divorcit nga Angelina Jolie.