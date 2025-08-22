LEXO PA REKLAMA!

Reshjet e shiut shuajnë zjarret në Fushë Arrëz, në Vlorë drejt fikjes një vatër në Mavrovë

Lajmifundit / 22 Gusht 2025, 08:17
Reshjet e shiut gjatë natës kanë ndihmuar në shuarjen e flakëve të zjarrit në disa zona të Fushë Arrëzit. Sipas autoriteteve, u shuan vatrat në Lumin e Trunit, Kulumri dhe në pyjet e Kryeziut, ku situata ishte më problematike.

Nga përmasat e zjarreve janë dëmtuar ndjeshëm sipërfaqe të gjera pyjore. Vetëm në ekonominë pyjore Sakat – Laku i Hithit janë djegur 60 hektarë me pyje dhe janë përfshirë nga flakët edhe 130 hektarë të tjerë. Në zonën e Kryeziut janë shkrumbuar afro 7 hektarë me pyje pishe.

Ndërkohë, situata është qetësuar edhe në Vlorë, ku mbrëmjen e djeshme flakët rrezikuan fshatin Vajzë dhe Drashovicën e Selenicës. Të dyja vatrat janë tashmë të fikura.

Aktualisht, e vetmja vatër aktive është ajo në fshatin Mavrovë, e cila sipas autoriteteve është drejt shuarjes.

