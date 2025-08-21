Zjarri përfshin kodrën në Drashovicë, nga flakët rrezikohet një stan! Një tjetër vatër në Dukat
Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 21:50
Aktualitet
Zjarri ka përfshirë një sipërfaqe toke në një kodër pranë fshatit Drashovicë të Bashkisë së Selenicës. Vatra e zjarrit është në një terren të vështirë.
Ndërsa era e fortë favorizon përhapjen e flakëve.
Nga zjarri në Drashovicë rrezikohet një stan që ndodhet pranë vatrës së zjarrit. Ndërsa një tjetër vatër zjarri është regjistruar mbrëmjen e kësaj të enjte në afërsi të fshatit Dukat.