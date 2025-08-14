Rama nxjerr pamje nga prishja e ndërtimeve dhe paralajmëron: Hiqini vetë, nuk është aksion
Kryeministri Edi Rama ka paralajmeruar bizneset qe te shembin vete ndertimet dhe konstruksionet me te cilat kane zene hapesirat publike, pasi nuk do kete tolerim dhe kthim pas.
Sipas tij, nuk behet fjale per nje aksion, por per nje reforme.
Rama publikoi pamje nga aksioni qe vazhdon ne vend ndersa paralajmeroi si me poshte:
Disa e vonojnë çmontimin vullnetar me idenë e gabuar se “aksioni do mbarojë”, por ky nuk është një aksion, është një program katërvjeçar që quhet Rilindja Urbane 2.0 dhe ky program nuk mbaron me këto çmontime, po vazhdon me rehabilitimin e me transformimin e hapësirave publike në hapësira cilësore bashkëjetese komunitare
Kush nuk e liron më mirë vetë hapësirën që ka zënë, në fund do ta lirojë bashkë me një gjobë