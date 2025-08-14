Tentoi të hipte në avion me thikë, arrestohet 39-vjeçari shqiptar në aeroportin e Siçilisë
Një burrë 39-vjeçar shqiptar, me qëndrim të ligjshëm në Itali, u denoncua nga oficerët e Stacionit të Policisë së Comiso-s në Itali për mbajtjen e armëve jashtë shtëpisë së tij pa leje.
Burri, duke u nisur për në Tiranë nga Aeroporti i Comiso-s (Siçili), kishte fshehur një thikë me teh 7.5 cm dhe një sfungjer metalik brenda valixhes së tij.
Sendet u zbuluan gjatë kontrolleve të sigurisë të kryera nga personeli i Sigurisë SAC, nën mbikëqyrjen e oficerëve të Policisë së Shtetit në detyrë në aeroport.
Prandaj, sendet e gjetura u sekuestruan dhe burri u denoncua në gjendje të lirë në Prokurorinë Publike në Gjykatën e Raguzës.