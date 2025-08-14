LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ambasada jep njoftimin: Nga 2 shtatori, rregulla të reja për rinovimin e vizave amerikane

Lajmifundit / 14 Gusht 2025, 16:33
Aktualitet

Ambasada jep njoftimin: Nga 2 shtatori, rregulla të reja për rinovimin

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjetet sociale se nga data 2 shtator 2025 do të hyjnë në fuqi rregulla të reja për procedurat e vizave.

Sipas njoftimit, vetëm vizat e tipit B1/B2 që janë ende të vlefshme ose që kanë skaduar prej më pak se 12 muajsh do të mund të rinovohen me postë.

Ambasada jep njoftimin: Nga 2 shtatori, rregulla të reja për rinovimin

Për të gjitha llojet e tjera të vizave, përveç disa rasteve të veçanta të udhëtimeve qeveritare, do të kërkohet zhvillimi i një interviste.

Ambasada i ka bërë thirrje aplikuesve të kontrollojnë faqet zyrtare për informacion të detajuar mbi kërkesat, procedurat e aplikimit dhe për t’u informuar mbi statusin e funksionimit të shërbimeve konsullore.

Ky ndryshim synon të rregullojë fluksin e aplikimeve dhe të sigurojë që procedurat të zhvillohen në përputhje me standardet e reja të vendosura nga Departamenti i Shtetit të SHBA.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion