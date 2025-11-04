LEXO PA REKLAMA!

Qarkullonin të armatosur me makinë të blinduar me targa ruse, e pësojnë dy të rinjtë në Durrës (EMRAT)

Lajmifundit / 4 Nëntor 2025, 14:09
Aktualitet

Qarkullonin të armatosur me makinë të blinduar me targa ruse, e

Dy shtetas banues në Durrës janë arrestuar nga efektivët e policisë pasi qarkullonin me makinë të blinudar dhe ju gjetën armë.

Sipas burimeve, dy të arrestuarit janë Elidon Daçi 28-vjeç dhe Ernest Beqiri 29-vjeç. Makina e blinduar kishte targa ruse.

Përgjatë kontrollit autoritetet sekuestruan pistoleta, automjet i blinduar, targa ruse e cila dyshohet se është e falsifikuar dhe një shumë parash.

Njoftimi i plotë:
Finalizohet operacioni policor i koduar “Blindi”. Qarkullonin me automjet të blinduar dhe të armatosur, kapen në flagrancë dhe vihen në pranga 2 shtetas.
Sekuestrohen arma e zjarrit pistoletë me krehër me fishekë, automjeti i blinduar, një targë ruse e falsifikuar, një shumë parash dhe 3 celularë.

Si rezultat i administrimit të shpejtë të informacionit të siguruar në rrugë operative, për 2 shtetas që qarkullonin me armë zjarri në automjet, shërbimet e Komisariatit të Policisë Durrës kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “Blindi”.

Gjatë operacionit, shërbimet e Policisë kanë ndaluar automjetin e blinduar me drejtues shtetasin E. D. dhe pasagjer shtetasin E. B. Gjatë kontrollit në automjet u gjetën 1 armë zjarri pistoletë, me krehër me fishekë, një targë ruse e dyshuar e falsifikuar dhe një shumë parash.


Në përfundim të veprimeve, u arrestuan në flagrancë shtetasit:
-E. D., 28 vjeç, banues në Durrës, për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”;
-E. B., 29 vjeç, banues në Durrës, për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

