Aksidentoi 5-vjeçarin në Vlorë, nisin hetimet për autorin
Lajmifundit / 23 Gusht 2025, 11:09
Aktualitet
Policia e Vlorës njofton se ka nisur procedimin penal për shtetasin M. N., 55 vjeç, pasi më datë 21 gusht 2025, duke drejtuar automjetin e markës Ford në bulevardin “Ismail Qemali”, ka aksidentuar një fëmijë 5-vjeçar që po lëvizte me biçikletë.
I mituri ndodhet në spital dhe sipas informacionit të policisë, ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes janë në vijim.