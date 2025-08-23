LEXO PA REKLAMA!

Aksidentoi 5-vjeçarin në Vlorë, nisin hetimet për autorin

Lajmifundit / 23 Gusht 2025, 11:09
Aktualitet

Aksidentoi 5-vjeçarin në Vlorë, nisin hetimet për autorin

Policia e Vlorës njofton se ka nisur procedimin penal për shtetasin M. N., 55 vjeç, pasi më datë 21 gusht 2025, duke drejtuar automjetin e markës Ford në bulevardin “Ismail Qemali”, ka aksidentuar një fëmijë 5-vjeçar që po lëvizte me biçikletë.

I mituri ndodhet në spital dhe sipas informacionit të policisë, ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes janë në vijim.

