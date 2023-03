Pse e refuzon ofertën e Alibeajt? Berisha zbulon arsyen

Sali Berisha tha sot se nuk do të pranojë ofertën e kryetarit të komanduar të PD-së, Enkelejd Alibeaj që kandidatët e “Primareve” të kandidojnë me logon e PD-së zyrtare në zgjedhjet e 14 Majit.

“AliBasha” është një peng i Ramës dhe duhet ta ketë të qartë çdo njeri se me pengje nuk negociohet kurrë. Po të jetë për të negociuar, logjika thotë se duhet negociuar me pengmarrësin, por kjo nuk do të ndodhë.

Ata që mendojnë se me vulën e plaçkitur të Edi Ramës do të bëjnë pazar me ne, tregojnë turpin e tyre.

“AliBasha” dhe “Brava” nuk ka dhe nuk do të ketë asnjë lloj negociata. Këta u përdorën si pengje të shpifura për të konfiskuar me gjykatës, armiq të ligjit”.

Por për çfarë diskutoi me Ilir Metën mesditën e sotme? “Diskutimi ishte për fitoren e 14 Majit. Koalicion? Ishte diskutim i zgjeruar për fitoren. Të gjitha janë në diskutim. Shqiptarët presin fitoren nga opozita. Ne jemi të sigurt.

Edi Rama e di që është mundur dy herë nga Berisha dhe kjo e treta e pret shumë shpejt.

Në rrafshin politik do të jetë spektër i gjerë, në rrafshin elektoral janë duke u marrë specialistët” tha ai.