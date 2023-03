Ja se çfarë ndodh me trupin tuaj nëse pini ujë me limon për 30 ditë

Ju ndoshta keni dëgjuar se uji me limon, nëse pihet me stomakun bosh, mund të përshpejtojë metabolizmin dhe të ndihmojë në humbjen e peshës.

Përveç kësaj, limoni ndihmon në alkalizimin e trupit dhe rivendosjen e ekuilibrit të pH në të.

Por çfarë ndodh nëse e pini këtë “pije” aromatike për 30 ditë?

Dietologia Jordan Powers Willard ka treguar më shumë rreth efekteve që i sjell trupit tonë.

Siç tregon ajo, uji me limon mund të ndihmojë shumë shëndetin, por edhe bukurinë. Kështu ajo kreu një eksperiment 30-ditor në të cilin e pinte vazhdimisht këtë pije për një muaj, dhe rezultatet i publikoi në një rubrikë në faqen e internetit “Eat This Not That!”.

Nutricionistja tregoi se pinte 8-12 gota ujë me limon në ditë, duke shtuar 30 mililitra lëng limoni në secilën, si dhe tulin dhe lëvozhgën e prerë. Pas një muaji, ajo vuri re se flokët, thonjtë dhe lëkura e saj u forcuan ishin dhe më të shëndetshme.

Përveç kësaj, përdorimi i përditshëm i kësaj pije ndikoi edhe në lëkurën e Jordanit, gjendja e saj u përmirësua në mënyrë drastike. Çehrja u bë dukshëm më e lëmuar, skuqjet në fytyrë u zhdukën edhe në periudhën para menstruacioneve, kur hormonet ndikojnë në krijimin e akneve.

Gjithashtu, gjatë gjithë muajit presioni i gjakut ka qenë brenda kufijve normalë dhe ngërçet e natës në muskujt e këmbëve janë zhdukur.

Një anë tjetër pozitive e pirjes së ujit me limon ishte se ajo mësoi të kontrollonte oreksin e saj dhe simptomat e PMS u lehtësuan.