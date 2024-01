Pse biem në dashuri? Shkencëtarët na vijnë në ndihmë, ja si përgjigjen ata

I njihni ato ndjenja të ngrohta të paqarta që na bëjnë të dëshirojmë të jemi me një person më shumë se çdo gjë? Këto nuk vijnë nga zemrat tona, por kryesisht nga truri ynë.

Ne biem në dashuri për një sërë arsyesh dhe trupi ynë përgjigjet në përputhje me rrethanat me një koktej hormonesh mjaft të fortë.

Pse biem në dashuri - Arsyet kryesore pse biem në dashuri vijnë nga paraardhësit tanë. Nevoja për lidhjen dhe riprodhimin e çifteve ishin thelbësore për evolucionin e specieve tona. Natyra u kujdes për të siguruar që ne të mos zhdukeshim duke menaxhuar përgjigjet tona hormonale në një mënyrë që na lejonte të mbijetonim si specie.

Tre faza të rënies në dashuri

Kur biem në dashuri, kalojmë nëpër tre faza: epsh, tërheqje dhe lidhje. Të tre fazat shoqërohen me përgjigje të ndryshme hormonale.

Dashuria dhemb

Ashtu si me shumë varësi të tjera, dashuria mund të kthehet në varësi madje mund te ndjeni edhe dhimbje. Ne ndjejmë simptoma të tërheqjes kur ndahemi me partnerin. Dopamina kontrollon pjesën më të madhe të sistemit të shpërblimit të trurit, kështu që është e natyrshme që një përplasje në çlirimin e dopaminës do të na bëjë të ndihemi sikur kemi një zemër të thyer.

Dashuria

Dashuria është një koktej kompleks kimik që është një pjesë thelbësore e përvojës njerëzore.