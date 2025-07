Propozimi përfundimtar i paqes, Trump pret përgjigjen e Hamasit për 24 orë

Presidenti Donald Trump tha të premten se pret përgjigjen e Hamasit brenda 24 orëve, nëse grupi terrorist palestinez ka rënë dakord të pranojë atë që ai e ka quajtur një "propozim përfundimtar" për një armëpushim midis Izraelit dhe Hamasit në Gaza.

Presidenti tha gjithashtu se kishte folur me Arabinë Saudite për zgjerimin e Marrëveshjeve të Abrahamit, marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve që administrata e tij negocioi midis Izraelit dhe disa vendeve të Gjirit gjatë mandatit të tij të parë.

Trump tha të martën se Izraeli kishte pranuar kushtet e nevojshme për të finalizuar një armëpushim 60-ditor me Hamasin, gjatë të cilit palët do të punojnë për t'i dhënë fund luftës.

Ai u pyet të premten nëse Hamasi kishte rënë dakord me marrëveshjen e fundit të armëpushimit dhe tha: “Do të shohim se çfarë do të ndodhë, do ta mësojmë gjatë 24 orëve të ardhshme.”

Një burim pranë Hamasit tha të enjten se grupi islamist kërkoi garanci se propozimi i ri i armëpushimit i mbështetur nga SHBA-të do të çonte në fund të luftës së Izraelit në Gaza.