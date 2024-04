“Të martën, do bëj tërmet…”, banori do të largohet me dëshirë nga “BBV3”?!

Jetmiri është shprehur se po e pret me padurim mbrëmjen e së martës, për të sqaruar gjithçka gjatë spektaklit ne prime.

Teksa ka qenë në oborr duke biseduar me Rozën, banori ka habitur me deklaratën e tij, duke u shprehur se mund të marrë valixhet edhe të largohet por para ketij veprimi do i sqarojë të gjitha.

Roza: Çfarë po ndodh more?

Jetmiri: T’i sqaroj unë nesër të gjitha. O zot mezi po pres, është e marta ime.

Hedh edhe valixhen dhe iki por unë nesër do t’i jap një “bam bam bam” që o Zot, tërmet.

Roza: Pse? Për çfarë këndvështrimi e ke fjalën. Nuk flas, besoj se e ke kuptuar që unë nuk e shes muhabetin,

Jetmiri: Për të gjitha këndvështrimet sepse është një situatë e dalë jashtë kontrollit, e pamenaxhuar dhe ka një paaftësi të madhe.

Roza: Për kë e ke fjalën?

Jetmiri: Nesër do ta dëgjosh. Do pres prime-n e nesër dhe pastaj do shoh.

Roza: Mezi e pres se çfarë do bësh.

Jetmiri: Dhe unë mezi e pres.