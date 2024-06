“Po atë gocën e bëjmë dot?”, zbardhen përgjimet, punonjësi i Aeroportit të Rinasit la të miturën të kalonte pa prokurën e njërit prind

Publikohen detaje te tjera nga dosja me përgjimet që zbardhën skemën e punonjësve të Aeroportit të Rinasit, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin, mundësonin kalimin e personave ilegalisht drejt vendeve të BE-së.

Në dosjen e siguruar nga gazetarja Anila Hoxha, zbardhen përgjimet e gjetura në celularin e Eneo Sulejmanajt, i cili kontaktonte me Briken Tereziun, me detyrë Ndihmës specialist/kontrollor në Komisariatin e Policisë Kufitare Aeroporti Rinas.

Në bisedat e zhvilluar mes tyre përmes aplikacionit ‘Signal’, dhe ‘Whatsapp’, zbulohet se Briken Tereziu ka lejuar edhe kalimin e një të mituri pa prokurën e njërit prind.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Nga këqyrja e komunikimit telefonik në aplikacionin signal, rezulton se më datë 23.04.2023, nga ora 08:15 AM – 09:51 AM, shtetasi Eneo Sulejmanaj komunikon me punonjësin e policisë Briken Tereziu e konkretisht:

Eneo: Mgjesi vlla

Briken: Mirmgjes

Eneo: Si u gdhive

Briken: Mire mire. U vonova mrom se isha me një dark familjare

Eneo: S’ka gjë vlla tak sot po qe I lire. Atë gocën sot e bëjmë dot

Ne orën 08:24AM zhvillohen dy biseda telefonike midis shtetasit Eneo Sulejmanaj dhe punonjësit të policisë Briken Tereziu në aplikacionin Signal

Eneo: I dërgon pasaportën e shtetases E.Xh dhe B.Xh. Ca nr ti them vlla

Briken: Te 4

Eneo: Po ngjitet vlla

Briken: Ok

Eneo: Çdo gje ok vlla

Briken: Ok

Eneo: Rrofsh vlla

Nga këqyrja në sistemin TIMS rezulton se E.XH është përpunuar në dalje të territorit të RSH më datë 23.04.2023 ora 09:30 nga punonjësi i policisë me username në TIMS TereziuB.

Nga këqyrja në sistemin TIMS rezulton se shtetasi B.XH është përpunuar në dalje të territorit të RSH më datë 23.04.2023 ora 09:30 nga punonjësi i policisë me username në TIMS TereziuBi cili ka lejuar kalimin e të miturit pa prokure nga prindi tjetër.

Nga këqyrja e komunikimit telefonik në aplikacionin signal, rezulton se më datë 09.05.2023, nga ora 10:48 AM – deri më datë 10.05.2023 ora 09:19 PM, shtetasi Eneo Sulejmanaj komunikon me punonjësin e policisë Briken Tereziu e konkretisht

Eneo: O vlla si je. Ma bej hallall se ashtu I kam pas nja 2 probleme. Nga do jesh sot

Briken: Mir si je ti

Eneo: Po mire shyqyr zotit

Briken: Ktej jam

Eneo: I marum nja 2 halle, t’bej tel mbasdite

Briken: Ok pa merak

Eneo: Rrofsh. O vëlla nga je?

Briken: Te lagjia jam

Eneo: Te dergoj ate djalin apo do te tak nesër bashk. Si e ke me mire

Briken: Si ta kesh s’ka probl

Eneo: Me thuaj ti vëlla. Sot ten is 500 me atë nesër të bëj 1 vet

Briken: Se kuptova

Eneo: Sot nis 500 me atë se qa ka me vete. Nqs tak neser tbej 1 vlla

Briken: Ok tak nesër mos e vrit mendjen

Eneo: Ok se doja me fol i mhb. Po do tin is tani me ate 5 vlla

Briken: Ok

Eneo: Po i them te vij aty

Briken: Ok

Eneo: Po vjen 5 min është aty ka 600

Në orën 10:16 PM dhe në orën 10:21 PM zhvillohen dy telefonata midis shtetasit Eneo Sulejmanaj dhe punonjësit të policisë Briken Tereziu në aplikacionin Signal

Eneo: Nesër të bëj një 500 vëlla

Briken: Ok vlla ngjohemi nesër

Eneo: Mire vëlla ma bej hallall se ashtu kam pas një problem. Dëgjohemi nesër natën

Briken: Ok natën ngjohemi

Dt. 10.05.2023

Eneo: Ca bon vlla a u lodhe. Nga lagjja do jesh pastaj. Te takohemi?

Briken: Si je vëlla Ca bon

Eneo: Hic vlla ngelem serviseve

Briken: Kur do nisesh ti

Eneo: Une nga ora 8 pak a shume.

Në orën 06:12 PM zhvillohet një bisede telefonike midis shtetasit Eneo Sulejmanaj dhe punonjësët të policisë Briken Tereziu në aplikacionin Signal

Eneo: Vlla u nisa. Aty do jesh

Briken: Ok

Në orën 08:30PM, 09:15PM dhe në orën 09:19PM zhvullohen 3 biseda telefonike midis shtetasit Eneo Sulejamaj dhe punonjësit të policisë Briken Tereziu në aplikacionin Signal

Nga këqyrja e komunikimit telefonik në aplikacionin signal, rezulton se më datë 11.05.2023, nga ora 09:00 AM – 10:12 AM, shtetasi Eneo Sulejmanaj komunikon me punonjësin e policisë Briken Tereziu e konkretisht

Eneo: Mgjes vlla. Si u gdhive

Në orën 09:34 AM zhvillohet një bisedë telefonike midis shtetasit Eneo Sulejmanaj dhe punonjësit të policisë Briken Tereziu në aplikacionin Signal

Eneo: Ku ti them te futet vlla apo do shkosh vet

Briken: Ja per pak po shkoj unë. Te them unë

Eneo:Ok vlla. 10 e 55. Niset vlla

Briken: Ok te vije. Te 4

Eneo:Ok vlla. I dërgon pasaportën e shtetases K.Xh

Briken: Ok

Nga këqyrja në sistemin TIMS rezulton se K.XH është përpunuar në dalje të territorit të RSH më datë 11.05.2023 ora 10:222 nga punonjësi i policisë me username në TIMS TereziuB.

Nga të dhënat e sistemit TIMS nuk provohet problematika që ka kjo shtetase, por dyshohet që ajo ka kaluar ditët e qëndrimit dhe për verifikimin e faktit nevojitet, pyetja e shtetases dhe këqyrja vulave te pasaportës së udhëtimit.