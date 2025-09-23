Sherr në spitalin ‘Shefqet Ndroqi’, punonjësi godet me thikë kolegun dhe arratiset
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot paradite në ambientet spitalit , ku një konflikt për motive të dobëta ka degjeneruar në dhunë fizike me përdorimin e një mjeti prerës.
Sipas burimeve zyrtare, rreth orës 11:20, shtetasi Dashamir Çajka, 32 vjeç, ka goditur me thikë shtetasin Mikel Osmani, 37 vjeç, të dy punonjës të të njëjtit spital.
I plagosuri ndodhet në kujdesin e mjekëve, ndërsa raportohet se po merr trajtim të specializuar për plagët e marra.
Policia ka mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe po punon për kapjen e autorit, i cili është larguar menjëherë pas konfliktit.
Ndërkohë, grupi hetimor po punon për të dokumentuar rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar shkaqet e sakta që çuan në përplasjen e dhunshme.