Ndryshime në Shëndetësi/ Largohet drejtori i FSDKSh, ja kush pritet ta marrë detyrën
Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 12:19
Aktualitet
Është larguar nga detyra Spartak Zekja, drejtori i Fondit të Detyrueshëm i kujdesit shëndetësor.
Sakaq mësohet se në krye të FSDKSh (Fondi i sigurimeve të detyrueshme të kujdesit shëndetësor) pritet të emerohet Artur Papajani, ish drejtor i tatimeve në kohën kur PD ka qenë në pushtet. Prezantimi i tij pritet të bëhet në orën 14:00.
Ende nuk ka një arsye zyrtare për largimin e Zekjas, por pritet që ndryshimi të vijë si pasojë e krijimit të qeverisë së re dhe emërimit të ministres së re, Evis Sala.