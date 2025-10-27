Pistoletë në burgun e Koridhalos në Greqi, gjendet në sektorin ku mbahen shqiptarë e turq
Një pistoletë Beretta 9 mm u gjet e fshehur në oborrin e sektorit të 5 në burgun e Koridhalos në Greqi. Së bashku me të ishte një karikator me 8 fishekë.
Në këtë ndodhen ndër të tjerë, anëtarë të grupeve kriminale shqiptare dhe turke, të cilët kanë luajtur një rol kryesor në vrasje të ndodhura në Greqi.
Zbulimi ngre pyetje të rëndësishme, si në lidhje me mënyrën se si arma hyri në burgun e Koridhalos, ashtu edhe nëse brenda burgut ishte planifikuar ndonjë akt i përgjakshëm.