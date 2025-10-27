LEXO PA REKLAMA!

Ukrainasit godasin depon e naftës ruse në Luhansk

Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 19:57
Bota

Ukrainasit godasin depon e naftës ruse në Luhansk

Forcat e Operacioneve Speciale të Ukrainës kanë pretenduar një goditje të suksesshme në objektet e naftës në rajonin e Luhanskut të pushtuar nga Rusia.

Në pamjet e filmuara me dron termik të publikuara nga SSO, dronët shihen duke fluturuar drejt cisternave të naftës të pozicionuara përgjatë shinave hekurudhore, të ndjekura nga skena të flakëve që tërbojnë gjatë natës, të kapura nga kamerat termike.

SSO tha se sulmi ndodhi gjatë natës midis të dielës dhe të hënës në rajonin e pushtuar të Luhanskut. Nuk specifikoi vendndodhjen e saktë të sulmit.

“Natën e 27 tetorit, njësitë e Forcave të Operacioneve Speciale goditën me sukses objektet e ushtrisë ruse. Depot e karburantit dhe naftës ndodheshin në territorin e pushtuar përkohësisht të rajonit të Luhanskut të Ukrainës”, shkroi SSO në përditësimin e saj.

Zyrtarët nga rajoni i pushtuar i Luhanskut konfirmuan se dy depo karburanti u goditën gjatë natës, së bashku me objekte të tjera.

