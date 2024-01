Pistë e re hetimi për vrasjen e Bledar Dedjas, dyshohet se u u fut në kurth për një takim seksual

Vrasja e 39-vjeçarit shqiptar, Bledar Dedjas, në Itali vijon të jetë në sitën e hetimeve, teksa detaje të reja dalin në dritë.

Ai u gjet i vdekur me pantallona të ulura në pyll dhe fillimisht u raportua si grabitje, më vonë si një krim pasioni, ndërkohë ditën e sotme një tjetër pistë është parashtruar nga hetuesit. Këta të fundit kanë ngritur dyshime se Dedja të jetë futur në kurth për një takim seksual që më vonë do rezultonte fatal për të.

Autoritetet kanë shqyrtuar bisedat, profilet sociale dhe tabulatet telefonike të kopshtarit shqiptar, si dhe kanë ekzaminuar ambientet në zonën rrëzë kodrës që ai frekuentonte, për të kuptuar se kush duhet ta takonte atë, atë pasdite dhe të konfirmojnë për “jetën e dyfishtë” të viktimës.

Hipoteza kryesore për momentin është se bëhej fjalë për një krim seksual ose pasioni. Zbulimi i trupit me pantallona të ulura dhe plagët e shumta me thikë të shkaktuara me furi tregojnë për një krim të kryer në sulm xhelozie apo hakmarrjeje.

Sipas asaj që është rikonstruktuar deri më tani, Dedja mund të jetë joshur në pyll nga një person (grua apo burrë) që me sa duket e njihte, i cili ka vepruar si karrem, për një takim intim, ndërsa vrasësi ishte fshehur në shkurre gati për të goditur.

Për hetuesit, të cilët ditët e fundit kanë marrë në pyetje rreth 30 persona, përfshirë të afërm dhe të njohur të viktimës, 39-vjeçari shqiptar duket se ka bërë një “jetë të dyfishtë”. Gruaja dyshoi për diçka, aq sa kohë më parë kishte angazhuar edhe një hetues privat për të zbuluar të njohurit e të shoqit.