Pesë shenjat e horoskopit që do të kenë fat në DASHURI deri më 3 gusht

Një periudhë pozitive po nis për pesë shenja të horoskopit, të cilat do të përjetojnë zhvillime të rëndësishme në jetën e tyre sentimentale nga 24 korriku deri më 3 gusht.

Veçanërisht pas datës 29 korrik, kur Hëna kalon në shenjën e Peshores, shumë çifte do të ndiejnë progres të dukshëm në marrëdhëniet e tyre.

Kjo është koha e duhur për të ndërtuar një bashkëjetesë të qetë, për sa kohë që shmangni keqkuptimet e vogla dhe shpërqendrimet që ju largojnë nga dashuria e vërtetë.

Dashi

Është koha për paqe dhe reflektim në jetën tuaj sentimentale. Përdoreni energjinë tuaj për të krijuar një ambient harmonik me partnerin/en. Hëna ju ndihmon të ndieni siguri për ecurinë e marrëdhënies, edhe nëse ritmi i saj nuk është ai që dëshironi.

Gjithashtu, Chironi në ecuri të kundërt do të luajë një rol të rëndësishëm në kapërcimin e pengesave të brendshme. Mos harroni: fakti që diçka nuk po ndodh tani nuk do të thotë që nuk do të ndodhë kurrë. Jini të duruar, jepini vetes kohë dhe hapësirë për reflektim. Shprehni mirënjohjen për atë që keni dhe kjo do të forcojë lidhjen tuaj më shumë se kurrë.

Peshorja

Nuk është e drejtë të luftoni vetëm për këtë marrëdhënie. Edhe pse Chironi, Saturni dhe Neptuni që ndodhen në shenjën e Dashit (që ndikon direkt në jetën tuaj sentimentale) mund t’ju vënë nën presion, Chironi në lëvizje të kundërt do të sjellë ndryshime pozitive, ndërsa Saturni do të sjellë mësime, ndoshta jo të lehta, por të domosdoshme.

Kjo është një periudhë shërimi: përqendrohuni te vetja. Sa do që ta doni partnerin, nuk mund të zgjidhni problemet e tij për të. Ai/ajo duhet t’i zgjidhë vetë. Ju mjafton të përqafoni procesin e shërimit dhe të kujdeseni për veten.

Bricjapi

Afërdita, planeti i dashurisë, rikthehet në shenjën e Gaforres më 30 korrik, duke rikthyer edhe dashurinë në jetën tuaj, e cila tani bëhet prioritet. Pavarësisht nëse jeni në një lidhje apo të kënaqur si beqarë, emocionet marrin qendër të vëmendjes.

Nëse jeni në çift, ndjeshmëria dhe kujdesi që ofroni do t’i tregojnë partnerit tuaj se sa shumë e vlerësoni. Kujdesuni që të mos harroni veten në këtë proces – balanca është çelësi. As mos e përdorni marrëdhënien si mbështetje emocionale të tepruar apo si mënyrë për të shmangur boshllëqet tuaja të brendshme.

Ujori

Kjo është një periudhë e përshtatshme për një bisedë të sinqertë me partnerin/en. Më 31 korrik, Merkuri ndriçon shenjën e Luanit, duke nxjerrë në pah çështjet e dashurisë dhe komunikimit. Edhe pse është në lëvizje të kundërt, mos kini frikë të diskutoni edhe temat e vështira. Shprehni mendimet tuaja dhe planifikoni për të ardhmen së bashku.

Reflektoni gjithashtu se çfarë duhet lënë pas për të ecur përpara. Nëse është e nevojshme, ndani edhe të vërtetat e pakëndshme: nuk keni pse ta mbroni partnerin nga to. Ndershmëria është ajo që do të çojë marrëdhënien tuaj në një nivel tjetër.

Demi

Është koha të dëgjoni zemrën. Marrëdhëniet tuaja romantike kanë qenë sfiduese së fundmi, me ndryshime emocionale dhe dinamika të paqarta. Por tani, universi është në anën tuaj. Kalimi i Afërditës në shenjën e Gaforres do t’ju ndihmojë të komunikoni me ndjeshmëri, ndërsa Hëna në çerekun e saj të parë në Akrep më 1 gusht do të sjellë një balancë të re në marrëdhënie.

Do të jetë më e lehtë të shprehni ndjenjat dhe të mirëkuptoni ato të partnerit. Yjet nuk mjaftojnë për të zgjidhur gjithçka, por do t’ju japin një shtysë të rëndësishme. Nëse e ndieni në shpirt se kjo lidhje ka ende jetë, veproni. Por nëse e ndieni thellë se është koha për t’u ndarë, atëherë mos kini frikë ta bëni.