Erion Braçe kritiku brenda socialistëve, poston foto nga Tirana, koshat e mbeturinave të mbushur plot e përplot

Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe i cili njihet dhe si një ndër kritikët më të fortë brenda socialistëve, ka ngritur alarmin lidhur me situatën e papastërtisë në kryeqytet.

Në llogarinë e tij në “Facebook”, socialisti ka postuar koshat e mbeturinave të cilët janë plot e përplot me mbeturina.

Teksa më tej shton faktin se institucionet duhet të ndërmarrin masa pasi kjo gjendja rrezikon shëndetin e qytetarëve.

Postimi i Braçes:

SELITE, LAGJIA E QENDRES;

MESA DUKET NE BASHKI DHE MINISTRINE E SHENDETESISE E HANE TURPIN ME BUKE!

KOSHAT DHE PLEHRAT NE DERE TE QENDRES SHENDETESORE, DY HAPA NGA POSTA E PESE HAPA NGA KOPESHTI I FEMIJEVE; nuk po flas per shtepite e familjet se per to se vret kush mendjen!

Shikoni, plehrat ketu jane tmerr, por me tmerr eshte qe BASHKIA dhe MINISTRIA E SHENDETESISE-si ofruese sherbimi por edhe si kujdestare per shendetin publik, NUK LEVIZIN AS QIMEN E FLOKUT PER KETE TMERR;

Kane vape!