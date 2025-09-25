LEXO PA REKLAMA!

Person me rrezikshmëri të lartë, kush është i riu që mori peng 19-vjeçarin dje në Sarandë

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 10:39
Të tjera detaje dalin në dritë në lidhje me autorin e dyshuar për pengmarrjen dje në Sarandë të Francesk Manit.

Geraldo Obzova, me precedentë që në moshë të mitur për “vjedhje” disa herë, “mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe municionit”, “shkatërrim prone me eksploziv”, “kultivim i bimëve narkotike”, konsiderohet nga policia e Sarandës person me rrezikshmëri të lartë.

I riu dyshohet se dje, rreth orës 13:30, pas një konflikti për motive të dobëta në fshatin Metoq, ka marrë kundër vullnetit të tij në automjetin tip “Mercedes-Benz” 19- vjeçarin, duke e mbajtur aty për një kohë të shkurtër dhe më pas e ka lënë të lirë.

