Përse u kontrollua kampi i muxhahedinëve? Ministri Çuçi jep detaje nga operacioni i policisë

Ministri i Mbrojtjes, Bledi Çuçi ka dalë në një konferencë për shtyp pas tensioneve të ditës së sotme në kampin e MEK.

Çuçi tha se njehet i keqardhur nga sjellja e muhaxhedinëve dhe se ata kanë thyer kodin e mikpritjes, ndërsa shtoi se ka qenë SPAK ai që ka nisur një hetim pas disa indicieve se anëtarët e këtij komuniteti kishin nisur të angazhoheshin në politikë.

"Ndjehem i indinjuar me reagimet e anëtarëve të MEK. I keqardhur sepse Shqipëria u ka ofruar atyre gjithçka që lidhet me strehimin e tyre me qëllim humanitar sipas marrëveshjes. I ka ofruar ndihme, siguri dhe madje mbrojtje ndaj kërcënimeve që vinin nga Irani.

Besoj se ata për më shumë se 3 mijë ditë kanë jetuar në siguri të plotë në garancinë tonë të plotë. Është e paimagjinueshme dhuna dhe reagimi që kanë bërë sot ndaj Policisë së Shtetit. Besoj se duhet të biem dakord që është shkelje ligjore për këdo që jeton në Shqipëri brenda ligjeve shqiptare por edhe një lloj thyerje e kodit të mikpritjes që ne i kemi ofruar.

Organizata MEK ka një marrëveshje me qeverinë shqiptare për t’u strehuar në Shqipëri vetëm për qëllime humanitare. Kjo është e shkruare e zeza mbi të bardhë, ashtu sikurse atyre u ndalohet të kryejnë çdo lloj aktivitet politik apo protesta. Ne kemi pasur shqetësime për mos respektim të marrëveshjes. Kanë qenë publike aktivitetet politike të tyre por tashmë kohët e fundit, aktiviteti i tyre politik ka tërhequr vëmendjen e SPAK i cili ka filluar më shumë se një çështje penale në lidhje me këtë gjë.

Ashtu si duhet të veprojë çdo institucion ligjzbatues në Shqipëri, SPAK ka pasur indicie të forta në lidhje me këtë gjë dhe i është drejtuar gjykatës për të bërë një kontroll brenda kampit dhe për të bërë sekuestrimin e pajisjeve që kanë lidhje me çështjen që po heton SPAK. Gjykata ka marrë një vendim brenda ligjeve shqiptare”, tha ai.