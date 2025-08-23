LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Përplasi 65-vjeçaren dhe të renë në Pogradec, e moshuara ndërroi jetë gjatë rrugës për në spital, arrestohet drejtuesi i automjetit

Lajmifundit / 23 Gusht 2025, 10:41
Aktualitet

Përplasi 65-vjeçaren dhe të renë në Pogradec, e

Drejtoria Vendore e Policisë Korçë njofton se një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur më 18 gusht, ku automjeti i drejtuar nga A. B., 45 vjeç, banues në Korçë, ka përplasur dy këmbësore, M. Gj., 65 vjeçe, dhe një 17-vjeçare.

Si pasojë e plagëve të marra, 65-vjeçarja ka ndërruar jetë gjatë transportit për në Spitalin e Traumës në Tiranë.

Drejtuesi i automjetit u arrestua në flagrancë dhe materialet iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion