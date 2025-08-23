Përplasi 65-vjeçaren dhe të renë në Pogradec, e moshuara ndërroi jetë gjatë rrugës për në spital, arrestohet drejtuesi i automjetit
Drejtoria Vendore e Policisë Korçë njofton se një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur më 18 gusht, ku automjeti i drejtuar nga A. B., 45 vjeç, banues në Korçë, ka përplasur dy këmbësore, M. Gj., 65 vjeçe, dhe një 17-vjeçare.
Si pasojë e plagëve të marra, 65-vjeçarja ka ndërruar jetë gjatë transportit për në Spitalin e Traumës në Tiranë.
Drejtuesi i automjetit u arrestua në flagrancë dhe materialet iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore.