Punonjësi i policisë përplaset në vizat e bardha në Shkodër
Një aksident rrugor ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Shkodër.
Sipas informacioneve policore, rreth orës 21:00, shtetasi me iniciale B.N ka humbur kontrollin e automjetit që drejtonte dhe si pasojë ka përplasur një 60-vjeçar në vizat e bardha.
Bëhet me dije se i plagosuri ishte punonjës policie dhe po kalonte rrugën për të shkuar për të marrë shërbimin.
Ai ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.
Policia Shkodër / Informacion paraprak
Rreth orës 21:00, në lagjen ‘Partizani’, shtetasi B. N., duke drejtuar automjetin e tij, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe si pasojë, ka përplasur shtetasin P. K., 60 vjeç, punonjës policie, i cili ishte duke kaluar në vijat e bardha për të shkuar për të marrë shërbimin.
Punonjësi i Policisë ndodhet nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.