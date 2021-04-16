LEXO PA REKLAMA!

Përndiqte vazhdimisht 19-vjeçaren, nuk i shpëton policisë 33-vjeçari në Tiranë

Lajmifundit / 16 Prill 2021, 08:35
Përndiqte vazhdimisht 19-vjeçaren, nuk i shpëton policisë

Një 19-vjeçare ka denoncuar në polici një 33-vjeçar i cili sipas saj e përndiqte në mënyrë të vazhdueshme duke i shkaktuar frikë dhe ankth. Nga kjo deklaratë, policia e Tiranës arrestoi në flagrancë shtetasin E.M.

“Specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Nr.2 bënë arrestimin në flagrancë të shtetasit E. M., 33 vjeç, pasi ka përndjekur në menyrë të vazhdueshme një shtetase 19-vjeçare, duke i shkaktuar gjëndje ankthi dhe frike”, njofton policia.

