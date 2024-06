Përmbytjet në Itali, 3 të rinj përqafohen me njëri-tjetrin para se rrjedha t’i marrë përpara

Tre miq u panë duke u përqafuar me njëri-tjetrin vetëm pak sekonda para se të përfshiheshin nga përmbytjet në Itali.

Pamjet tregojnë Patrizia Cormos, 20 vjeç, shoqen e saj Bianca Doros, 23 vjeç dhe të dashurin e saj Cristian Molnar, 25 vjeç, duke qëndruar në lumin që rrjedh shpejt përgjatë lumit Natisone në Friuli. Nivelet e ujit filluan të rriten pas ditëve të shiut të dendur, duke e lënë grupin të bllokuar në një ishull të vogël guraleci. Ata u përqafuan me njëri-tjetrin, ndërsa shefi i zjarrfikësve u hodhi një litar.

Për fat të keq treshja u “gëlltit nga ujërat e përmbytjes” dhe zjarrfikësit i panë ata të zhdukeshin. Dy trupa, që besohet se janë Cormos dhe Doros, u zbuluan 1 km larg vendit ku u panë të shtrënguar me njëri-tjetrin. Ekipet e shpëtimit janë ende në kërkim të Molnar. Miqtë kishin shkuar me makinë në plazhin Premariacco pranë Udines dhe kishin ecur poshtë në lumë.

Doras dhe Molnar, të dy rumunë, po vizitonin familjen në Itali. Cormas i kishte kërkuar nënës së saj të shkonte në udhëtim pasi kishte mbaruar provimet në Akademinë e Arteve të Bukura në Udine. Një zjarrfikës i bërtiti grupit nga një urë aty pranë: Qëndroni së bashku, mblidhuni së bashku, përqafoni njëri-tjetrin. Më pas ai mund të dëgjohet duke thënë: ‘Oh jo – oh zot.’

Është gjetur një çantë dore me celularin që ka bërë thirrjen e urgjencës SOS. Kryebashkiaku Michele De Sebata shprehu ngushëllimet e tij për treshen që u bllokuan në një ‘situatë të paparashikueshme’. Ai tha se “tre fëmijët arritën kur ishte me diell, ata nuk mund ta dinin se çfarë do të ndodhte”. Ai shpjegoi se lumi mund të ndryshojë shpejt dhe ‘u deshën vetëm minuta’ që tragjedia të ndodhte.