Përfshihet nga flakët një apartament në Astir

Lajmifundit / 28 Shtator 2025, 12:55
Aktualitet

Një zjarr ka rënë këtë të diel në një pallat në zonën e Astirit në Tiranë.


Sipas informacioneve paraprake, mësohet se flakët kanë përfshirë një apartament në një pallat në këtë zonë, duke shkaktuar panik te banorët.

Mësohet se në vendngjarje kanë mbërritur forcat zjarrfikëse dhe efektivët e policisë.

Pas disa minutash ndërhyrje, flakët janë vënë nën kontroll, duke shmangur përhapjen në apartamente të tjera.

Nuk raportohet për të lënduar, ndërkohë që po kryhen hetimet për të zbardhur shkaqet e rënies së zjarrit.

 

