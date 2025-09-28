U kap me mbi 27 kg kokainë në makinë, arrestohet 47-vjeçari shqiptar në Itali
Policia italiane ka arrestuar një 47-vjeçar shqiptar i cili po trafikonte një ngarkesë me mbi 27 kg kokainë, me vlerë tregu mbi 1 mln euro.
Operacioni është zhvilluar në zonën e Katanias, teksa patrulla hasi lëvizjen e dyshimtë të shqiptarit në autostradën A18 Messina-Katania, duke ngritur një pikë kontrolli pranë kabinës së pagesës së San Gregorio di Catania.
Gjatë kontrollit, ndër automjete të tjera, u ndalua një “Renault Scenic” me ngjyrë gri, që drejtohej nga 47-vjeçari, i cili u shfaq tepër nervoz dhe nuk justifikonte dot arsyen pse po lëvizte në zonën e Etnës. Duke raportuar rrethana që nuk korrespondonin me realitetin, personi i lartpërmendur iu nënshtrua një kontrolli.
Gjatë kontrollit të mjetit, nën sediljet e përparme, si në anën e shoferit ashtu edhe në atë të pasagjerit, u gjet një ndarje e fshehur e krijuar posaçërisht, brenda së cilës ishin ruajtur 24 blloqe kokaine, me një total prej 27.60 kilogramësh.
Në veçanti, blloqe me logon “Bugatti ”, që përmbanin substancë narkotike të tipit kokainë, me peshë 1.150 kg secila, për një sasi totale prej 8.05 kg, dhe blloqet me logon “Boss”, që përmbanin substancë narkotike të tipit kokainë, me peshë 1.150 kg secila, për një sasi totale prej 19.55 kg.