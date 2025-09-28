“Sulmi rus zgjati mbi 12 orë”, Reagon Zelensky: Mbi 600 dronë në Kiev vranë 4 persona, Ukraina do të hakmerret!
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka reaguar ndaj bombardimit masiv ajror rus që zgjati më shumë se 12 orë.
Zelensky tha se Rusia nisi gati 600 dronë dhe disa dhjetëra raketa drejt shtatë rajoneve të Ukrainës, ku mbetën të vrarë të paktën katër persona dhe të plagosur 70 të tjerë.
Sipas tij, të gjitha vdekjet ndodhën në kryeqytetin Kiev, ku ishin të shënjestruara shumë nga predhat, dhe midis viktimave ishte një vajzë 12-vjeçare.
Zelensky paralajmëroi se Ukraina do të hakmerrej dhe tha se sulmi “i shëmtuar” tregoi se Moska “dëshiron të vazhdojë të luftojë dhe të vrasë”.
Rusia tha se goditi objektet ushtarake dhe ndërmarrjet industriale që mbështesin forcat e armatosura të Ukrainës.
Breshëria e zgjatur e së shtunës në mbrëmje është një nga bombardimet ajrore më të rënda gjatë natës në muajt e fundit, ndërsa pushtimi në shkallë të plotë i Ukrainës nga Rusia vazhdon në vitin e tij të tretë.
Shërbimet e emergjencës thanë se një sulm ndaj Institutit të Kardiologjisë së qytetit vrau një infermiere dhe një pacient.
Një furrë e madhe buke, një fabrikë gome për automobila, si dhe ndërtesa apartamentesh dhe infrastruktura civile u vunë gjithashtu në shënjestër, tha Zelensky.