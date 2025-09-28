LEXO PA REKLAMA!

Efekti negativ që dha përdorimi i helmeve të ndaluara tek frutat dhe perimet, fermerët: Nuk po shesim

Lajmifundit / 28 Shtator 2025, 12:36
Aktualitet

Efekti negativ që dha përdorimi i helmeve të ndaluara tek frutat

Lajmet e vazhdueshme për kthimin e prodhimeve shqiptare me pesticide po dëmtojnë imazhin e Shqipërisë dhe të fermerëve shqiptarë.

Osman Sula nga fshati Jagodinë i Elbasanit prej 30 vitesh ka investuar në sera dhe pothuaj 10 vite që prodhimet i eksporton.

Edhe pse asnjëherë një prodhim i tij nuk ka rezultuar i dëmshëm nga analizat, kohët e fundit prodhimi nuk po shitet për shkak të imazhit negativ që po krijohet.

Shumë pranë falimentimit, në kushtet kur baza e ndërtuar në vite po u lëkundet, fermerët kërkojnë ndërhyrjen nga shteti. Pesticidet të jenë cilësore dhe të krijohen laboratorë që të çertifikojnë prodhimet e tyre.

Nëse bujqësia lëkundet, të paktën aty ku ka krijuar baza të shëndosha, fshatrat do të shkojnë drejt braktisjes totale.

Vetën në zonën e Jagodinës në Elbasan fermerët kanë investuar në rreth 100 hektarë sera të cilat mbillen dhe prodhojnë në 12 muaj të vitit./ TCH

 

