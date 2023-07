Parashikimi i motit, Shqipëria “kaplohet” nga i nxehti

SHQIPËRI- Sipas MeteoAlb, vijon ndikimi i valëvë të nxehtit Afrikan në territorin shqiptar duke kushtëzuar, mot të kthjellët dhe temperatura të larta në të gjithë territorin e vendit.

Orët e pasdites do të sjellin kalime vranësirash të lehta në zonat malore përgjatë kufirit Lindor. Pritet që vlera më të larta të shënohen përkatësisht në Qarqet: Elbasan, Berat, Gjirokastër dhe Tiranë, ku termometri do të ngjitet mbi 40 gradë C.

Temperaturat e ajrit mbetetn të larta si në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 19°C deri në 40°C.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi jugperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim deri në 2 ballë.