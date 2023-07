Horoskopi, çfarë parashikojnë yjet për sot

DASHI

Kjo ditë flet për pasionin si për çiftet ashtu edhe për beqarët, ndaj mos u mbyllni në shtëpi. Në punë, përpiquni të përfundoni projektet tuaja. Është e kotë t’i lëmë gjërat përgjysmë ose të papërfunduara. Më mirë përvishni mëngët dhe veproni.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte 13 korrik 2023), keni gjetur një ekuilibër të mirë në dashuri dhe tani është koha për t’i shijuar të gjitha. Në punë gjithçka po shkon mirë, sidomos për të vetë-punësuarit edhe nëse nuk jeni plotësisht të kënaqur me të ardhurat tuaja.

BINJAKËT

Hëna ju mbron, kështu që dashuria do të shkojë vaj. Në punë mos u bëni shumë debatues por përpiquni të zgjidhni problemet. Ka aq shumë që të mundojnë sa nuk të ka ndodhur prej kohësh.

GAFORRJA

Kjo është një ditë paksa e sheshtë për dashurinë, por mos u pushtoni nga dyshimet. Në punë ruani qetësinë dhe bëni gjithçka sipas ritmit tuaj. Do të arrini të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë, por pa nxitim apo ankth.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte 13 korrik 2023), keni qenë paksa i shqetësuar në dashuri kohët e fundit, ndaj kushtojini vëmendje diskutimeve. Në punë është një periudhë delikate por do arrini të kapërceni çdo pengesë dhe të dilni fitues.

VIRGJËRESHA

A doni të bini në dashuri dhe jo vetëm me histori kalimtare. Do të arrini të hiqni kënaqësi të mëdha. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon ashtu siç dëshironi. Ndryshime të rëndësishme do të vijnë në punë nga java e ardhshme.

PESHORJA

Kujdes nga disa grindje dashurie që mund t’ju prishin humorin. Më mirë të ruani qetësinë dhe të mos e merrni nëse diçka nuk shkon ashtu siç dëshironi. Dikush do të përpiqet t’ju provokojë. Në punë vazhdoni me angazhimin e zakonshëm që do ju çojë larg.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte 13 korrik 2023), jeni plot angazhime dhe po e lini pak mënjanë dashurinë. Në punë ka shumë gjëra për të bërë por përpiquni të ruani qetësinë.

SHIGJETARI

Ju keni gjetur dëshirën për të dashur dhe për t’u argëtuar. Në punë ka ardhur koha për hakmarrje. Pas kaq shumë sakrificash ju mund të hiqni kënaqësi të mëdha në çdo fushë. Tregoni nga çfarë jeni krijuar dhe nuk do të keni rivalë.

BRICJAPI

Në dashuri mbani larg mendimet negative, sepse mund t’ju prishin ditën. Në punë ka shumë përpjekje por jeni mërzitur me situatën në të cilën ndodheni.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte 13 korrik 2023), dashuria ecën mirë dhe hëna mbron sferën e ndjenjave. Në punë keni shumë ide fituese dhe gjithashtu dëshirën për t’i vënë në jetë ato.

PESHQIT

Kini kujdes në dashuri sepse mund të ketë kriza të vogla për të kapërcyer. Në punë jeni të lodhur por po bëni një hap në cilësi kaq të mirë. Takimet e reja do t’ju çojnë larg.