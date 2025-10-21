Parashikimi i motit për sot, 21 tetor 2025
Lajmifundit / 21 Tetor 2025, 08:10
Aktualitet
Ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme.
Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësirash, të cilat hera-herës pritet të jenë deri të dendura.
Në orët e mesditës reshje shiu me intensitet të ulët të karakterit lokal përgjatë relieveve malore në lindje dhe juglindje të vendit.
Era do të fryjë me drejtim juglindje – jugperëndim me shpejtësi mesatare 5m/s, ndërsa në bregdet dhe lugina do të arrijë shpejtësi 10m/s.
Valëzimi i forcës në detet Adriatik dhe Jon pritet i forcës 2-3 ballë.