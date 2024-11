Një gjykatë ruse ka dënuar një pediatre nga Moska me pesë vjet e gjysmë burgim, pasi nëna e një prej pacientëve të saj e denoncoi publikisht për komentet që ajo dyshohet se bëri për ushtarët rusë në Ukrainë gjatë një konsultimi privat.

Nadezhda Buyanova, 68 vjeç, u akuzua në janar nga ish-gruaja e një ushtari të vrarë në Ukrainë se i referohej babait të fëmijës së saj si një “shënjestër legjitime e Ukrainës” dhe se Rusia ishte “fajtore” në luftë.

Buyanova u burgos me akuzën e “përhapjes së informacionit të rremë” në lidhje me fushatën ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Që nga fillimi i pushtimit të plotë të Ukrainës nga Vladimir Putin në shkurt 2022, Moska ka përdorur një ligj të miratuar me nxitim kundër përhapjes së gjerë të informacionit “të rremë”.

Çështja e profilit të lartë kundër Bujanovës, e lindur në Lviv, Ukrainë, por një banore e prej vitesh e Rusisë, nxjerr në pah represionin në rritje në Rusi ndërsa trupat e saj vazhdojnë luftën në Ukrainë.

Në deklaratën e saj, Buyanova e përlotur këmbënguli në pafajësinë e saj, duke pohuar se ajo nuk kishte diskutuar për luftën me djalin apo nënën e tij. Mbrojtja e Bujanovës argumentoi se ajo ishte vënë në shënjestër për shkak të origjinës së saj ukrainase, duke vënë në dukje se prokurorët nuk kishin prova të forta për të provuar se ajo kishte folur kundër luftës.

Nuk ka asnjë regjistrim audio nga dhoma e konsultimit dhe prokurorët u mbështetën në dëshminë e djalit shtatëvjeçar dhe nënës së tij, Anastasia Akinshina.