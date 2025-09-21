LEXO PA REKLAMA!

“Nuk ka pushim”/ Vazhdon aksioni për lirimin e hapësirave publike, Rama poston video...

Lajmifundit / 21 Shtator 2025, 13:10
“Nuk ka pushim”/ Vazhdon aksioni për lirimin e hapësirave

Aksioni per lirimin e hapesirave publike po vazhdon.

Edhe këtë të diel, kryeministri Edi Rama publikoi pamje nga aksioni i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit (IMT), duke shkruar “S’ka pushim jo”.

Rama ka theksuar se ky aksion synon të hapë rrugën për projektin “Rilindja Urbane 2.0”, i cili, sipas tij, do të përmirësojë cilësinë e jetës në komunitete dhe do të rrisë hapësirat e gjelbra në qytete.

