“Nuk e di pse sajon”, abuzonte s*ksualisht me të bijën 15-vjeçare, zbardhet dëshmia e babait

Është zbardhur dëshmia e babait, i cili abuzoi seksualisht me vajzën e tij të mitur.

Babai 48-vjeçarit, Bledar Rako, ndërsa është arrestuar pas denoncimit të 15-vjeçares, vazhdon të mohojë akuzën e së bijës për abuzim seksual. “Si mund ta bëj këtë?! Nuk e di pse e sajon”

Nga ana tjetër nëna e adoleshentes ka deklaruar se është vënë në dijeni nga psikologia e shkollës dhe se nuk ka dyshuar asnjëherë.

Psikologia është personi që ka zbuluar abuzimin seksual gjatë një bisede me të miturën dhe me të marrë njoftim prej saj, policia e Kavajës është vënë në lëvizje dhe ka bërë ndalimin e tij. E mitura ka deklaruar se ka qenë e abuzuar herë pas here gjatë 4 viteve të fundit.

Vijojnë hetimet për zbardhjen e rastit.