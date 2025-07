Një person në bord me probleme shëndetësore, anija me flamurin kroat kërkon ndihmë gjatë natës

Natën e kaluar rreth orës 20:00, një anije velier me emrin AROHA me flamur Kroat, me 3 persona, njoftoi Kapitenerinë e Portit Vlorë se kishin një person të sëmur në bord i cili kishte thyer dorën në bord.

Menjëherë u kërkua asistenca mjekësore pranë qendrës kombëtare të urgjencës në numrin 127.

Në orën 23:30 anija velier me personin e sëmur në bord u ankorua në portin e Vlorës ku më pas e mori automjeti i ambulancës për në drejtim të spitalit rajonal të Vlorës për asistencën e mëtejshme mjekësore.

.